Ρεπουμπλικανός βουλευτής του Τέξας απείλησε μέσω Twitter τον Δημοκρατικό Μπέτο Ο'Ρουρκ, ο οποίος ζήτησε να κατασχεθούν τα επιθετικά τουφέκια, που έχουν χρησιμοποιηθεί σε πολλές επιθέσεις στις ΗΠΑ τους τελευταίους μήνες.

«Το AK-47 μου είναι έτοιμο να σε υποδεχτεί, Ρόμπερτ Φράνσις», έγραψε στο Twitter ο Μπρίσκο Κάιν, χρησιμοποιώντας τα πραγματικά μικρά ονόματα του Ο'Ρουρκ. «Ασφαλώς θα πάρουμε τα AR-15 σας, τα Ak-47 σας», είχε δηλώσει νωρίτερα ο Δημοκρατικός πολιτικός, κατά τη διάρκεια του ντιμπέιτ με τους συναδέλφους του που διεκδικούν το χρίσμα του κόμματος για τις προεδρικές εκλογές του 2020.

Ο Ο'Ρουρκ έχει ταχθεί υπέρ του αυστηρού περιορισμού στις πωλήσεις όπλων, σε μια χώρα που το ζήτημα αυτό διχάζει την κοινωνία. Εξήγησε ότι θέλει να κατασχέσει τα όπλα εκείνα που «κατασκευάστηκαν για να σκοτώνουν ανθρώπους στο πεδίο της μάχης", οι σφαίρες των οποίων «όταν χτυπούν ένα σώμα, ξεσκίζουν το εσωτερικό του». Το μήνυμα του Μπρίσκο Κάιν, ο οποίος είναι βουλευτής στη Βουλή των Αντιπροσώπων του Τέξας, διαγράφηκε από το Twitter αφού ο Ο'Ρουρκ κατήγγειλε την «απειλή θανάτου» σε βάρος του.

This is a death threat, Representative. Clearly, you shouldn't own an AR-15—and neither should anyone else. pic.twitter.com/jsiZmwjMDs