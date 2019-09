Ένας ακτιβιστής για το κλίμα προσπάθησε να πλησιάσει την Γερμανίδα καγκελάριο Άνγκελα Μέρκελ κατά τη διάρκεια της έκθεσης αυτοκινήτου στη Φρανκφούρτη.

Ο οικολόγος ακτιβιστής επιχείρησε να ανέβει και να διασχίσει την υπερυψωμένη εξέδρα όπου η Άνγκελα Μέρκελ επιθεωρούσε ένα ηλεκτρικό όχημα, στην έκθεση αυτοκινήτου IAA, αλλά τον σταμάτησαν εγκαίρως και τον απομάκρυναν οι άνδρες των υπηρεσιών ασφαλείας.

Η έκθεση αυτή, μια από τις σημαντικότερες για την παγκόσμια αυτοκινητοβιομηχανία, έχει μπει στο στόχαστρο οργανώσεων για την προστασία του περιβάλλοντος, όπως της Greenpeace και της Sand in the Works λόγω της συμβολής της γερμανικής βιομηχανίας αυτοκινήτου στην κλιματική αλλαγή. Φέτος πάντως η γερμανική αυτοκινητοβιομηχανία βρήκε την ευκαιρία να παρουσιάσει δεκάδες ηλεκτρικά οχήματα, ένας τομέας στον οποίο η Κίνα και οι ΗΠΑ θεωρείται ότι πλεονεκτούν έναντι της Ευρώπης.

Οι άνδρες των υπηρεσιών ασφαλείας ακινητοποίησαν και έριξαν στο έδαφος έναν άνδρα που φορούσε ένα μπλουζάκι με το λογότυπο της Greenpeace και το σύνθημα «Δολοφόνος του Κλίματος». Ο ακτιβιστής προσπάθησε να διασχίσει την εξέδρα όπου έστεκε η Μέρκελ ενώ ο επικεφαλής της BMW Όλιβερ Τσίπσε της παρουσίαζε ένα καινούριο αυτοκίνητο.

Κατά τη διάρκεια της έκθεσης πολλοί άλλοι ακτιβιστές στέκονταν κοντά στους χώρους όπου γίνονταν οι παρουσιάσεις των αυτοκινήτων, κρατώντας πλακάτ με το σύνθημα «Δολοφόνος του Κλίματος». Βρίσκονταν μάλιστα εντός του οπτικού πεδίου της καγκελαρίου και των διευθυντών των αυτοκινητοβιομηχανιών.

