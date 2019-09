Οι άνθρωποι με τρυποφοβία, μια κατάσταση που συνδέεται με το φόβο των μικρών οπών, ισχυρίστηκαν ότι ο σχεδιασμός του iPhone 11 Pro της Apple εντείνει τη φοβία τους.

Θα μπορούσε να είναι μια σατιρική είδηση, αλλά οι αναφορές είναι πολλές στα σόσιαλ μίντια και πλέον η τρυποφοβία από τα νέα iPhone είναι θέμα που εκτός από viral, εξετάζεται από το BBC μέχρι το CNN. Κατά την αποκάλυψή των νέων συσκευών την Τρίτη, πολλοί ισχυρίστηκαν ότι η προσοχή τους στράφηκε υπερβολικά στην πίσω κάμερα, με τους τρεις φακούς υψηλής ισχύος να είναι τοποθετημένοι τόσο κοντά μεταξύ τους. Και εκατοντάδες χρήστες smartphone ισχυρίζονται τώρα ότι ο νέος σχεδιασμός ενέτεινε ή πυροδότησε την «τρυποφοβία» τους, μια αποστροφή προς τις συστάδες μικρών οπών.

I've had really bad trypophobia for years now and seeing pics of the new iPhone 11 all over my timeline makes me want to set everything on fire..stop pic.twitter.com/E1ucM9eeQy