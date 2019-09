View this post on Instagram

Minha solidariedade a todos os familiares de vítimas de terroristas. #Repost @pslnosenado (@get_repost) ・・・ Há 18 anos um atentado nos Estados Unidos chocava o mundo inteiro: o ataque às Torres Gêmeas. Há um ano, o Brasil sofria um ataque à democracia: @jairmessiasbolsonaro foi esfaqueado em meio a um ato público. Dois episódios que impactaram a sociedade e deixaram marcas na história. #brasil #jairbolsonaro #bolsonaro #familiabolsonaro #quemmandoumatarbolsonaro #11desetembro #estadosunidos #neverforget911