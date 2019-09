Μια ισχυρή έκρηξη, που έγινε αισθητή σε απόσταση πολλών χιλιομέτρων, ακούστηκε αργά απόψε από κέντρο της Καμπούλ, στο Αφγανιστάν, ενώ ακολούθησαν πυρά από πυροβόλα όπλα.

Σύμφωνα με εκπρόσωπο του υπουργείου Εσωτερικών της αφγανικής κυβέρνησης, τον Νασράτ Ραχίμι, η έκρηξη σημειώθηκε κοντά στο κτιριακό συγκρότημα του Γκριν Βίλατζ, όπου στεγάζονται διεθνείς οργανισμοί και υπηρεσίες παροχής βοήθειας. Κατά πάσα πιθανότητα προκλήθηκε από παγιδευμένο αυτοκίνητο, ανέφερε ένας εκπρόσωπος της αστυνομίας.

There is a massive blast reported in #Kabul which seems closer proximity to the green village buildings where foreigners are accommodated. #Afghanistan pic.twitter.com/ucYZK4GUKr