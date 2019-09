Στους επτά ανέρχονται οι νεκροί από την επίθεση που εξαπέλυσε ένας ένοπλος το Σάββατο στο δυτικό Τέξας, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό.

Το τηλεοπτικό δίκτυο Fox News μετέδωσε ότι η αστυνομία πρόκειται να παραχωρήσει αργότερα σήμερα συνέντευξη Τύπου για το θέμα αυτό.

Η αστυνομία ανέφερε μέσω Facebook ότι ο δράστης έπεσε νεκρός και ότι δεν υπάρχει κάποιος άλλος ένοπλος που να συνεχίζει να επιτίθεται σε πολίτες.

#Odessa shooter hit multiple vehicles right behind us at 42nd and JBS parkway. pic.twitter.com/EKDK9G8mNr