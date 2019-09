Τουλάχιστον πέντε άνθρωποι σκοτώθηκαν από ένοπλη επίθεση στις πόλεις Μίντλαντ και Οντέσα στο δυτικό Τέξας το Σάββατο, ανέφερε η αστυνομία και μετέδωσαν αμερικανικά Μέσα.

«Έχουμε τουλάχιστον 21 θύματα, 21 θύματα [τραυματισμών] από σφαίρες και τουλάχιστον πέντε νεκρούς σε αυτό το στάδιο», είπε σε δημοσιογράφους εκπρόσωπος της αστυνομίας στην πόλη Οντέσα. Δεν έκανε σαφές αν στους τραυματίες συμπεριλαμβάνει τους ανθρώπους που εξέπνευσαν.

Η αστυνομία ανέφερε μέσω Facebook ότι ο δράστης έπεσε νεκρός στον χώρο στάθμευσης ενός κινηματογράφου μούλτιπλεξ στην Οντέσα και ότι δεν υπάρχει κάποιος άλλος ένοπλος που να συνεχίζει να επιτίθεται σε πολίτες. «Όλες οι υπηρεσίες διενεργούν έρευνα για πιθανούς υπόπτους», ανέφερε, καθώς νωρίτερα είχε γίνει λόγος για δύο οπλοφόρους.

Σύμφωνα με τον δήμαρχο της γειτονικής πόλης Μίντλαντ, που ερωτήθηκε σχετικά από το τηλεοπτικό δίκτυο Fox News, τρεις αστυνομικοί είναι ανάμεσα στους τραυματίες. Το νοσοκομείο της Οντέσα μετέδωσε πως ένα παιδί δύο ετών συμπεριλαμβάνεται ανάμεσα στους τραυματίες που νοσηλεύονται εκεί. Επτά ακόμα ασθενείς είναι σε κρίσιμη κατάσταση

«Ελπίζουμε ότι ήταν μόνο ένας ένοπλος και τον περιορίσαμε», είπε ο δήμαρχος, ο Τζέρι Μοράλες, μιλώντας στο τηλεοπτικό δίκτυο CNN. Διαβεβαίωσε πως δεν γνωρίζει τίποτε για τον ένοπλο ή τα κίνητρά του.

Just briefed by Attorney General Barr about the shootings in Texas. FBI and Law Enforcement is fully engaged. More to follow.