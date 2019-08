H αστυνομία του Χονγκ Κονγκ δικαιολόγησε τη χρήση αντλιών νερού και όπλου από έναν αστυνομικό, για πρώτη φορά από τον Ιούνιο οπότε ξεκίνησαν οι αντικυβερνητικές κινητοποιήσεις, κατηγορώντας τους «ιδιαίτερα βίαιους» διαδηλωτές.

Οι συγκρούσεις που σημειώθηκαν χθες Κυριακή στη συνοικία Τσούεν Γουάν ήταν από τις πιο βίαιες που έχουν σημειωθεί από τον Ιούνιο που πραγματοποιούνται σχεδόν καθημερινά αντικυβερνητικές διαδηλώσεις στην πρώην βρετανική αποικία.

Μόλις έπεσε η νύχτα την Κυριακή μια ομάδα αστυνομικών βρέθηκε περικυκλωμένη από διαδηλωτές που κρατούσαν μεταξύ άλλων και τούβλα και τους απειλούσαν, εξήγησε η αστυνομία σε ανακοίνωσή της.

Ένας αστυνομικός έπεσε στο έδαφος εξαιτίας των πολλών χτυπημάτων που δέχθηκε, γεγονός που ανάγκασε τους έξι συναδέλφους του να τραβήξουν τα όπλα τους και «να ρίξουν ένα προειδοποιητικό πυροβολισμό στον αέρα», διευκρινίζεται στην ανακοίνωση.

The Commissioner of Police, Mr Lo Wai-chung, tonight (August 25) visited and expressed concern for several injured Police officers in Princess Margaret Hospital.