Ο πρόεδρος του Αφγανιστάν, Ασράφ Γάνι, δήλωσε σήμερα πως οι Ταλιμπάν δεν πρέπει να διαφύγουν των κατηγοριών για τη «βάρβαρη» βομβιστική επίθεση καμικάζι σε γαμήλια τελετή στην Καμπούλ, που είχε αποτέλεσμα να σκοτωθούν 63 άνθρωποι.

«Οι Ταλιμπάν δεν μπορούν να απαλλάξουν τον εαυτό τους των κατηγοριών διότι παρέχουν μια πλατφόρμα στους τρομοκράτες», υπογράμμισε ο Γάνι σε μήνυμά του στο Twitter.

Taliban cannot absolve themselves of blame, for they provide platform for terrorists. Today is the day of mourning, hence #StateBuilder have cancelled today's gathering at the Loya Jirga tent.