Πανικός επικράτησε το μεσημέρι της Τρίτης, τοπική ώρα, στο Σίδνεϊ της Αυστραλίας, όταν ένας άνδρας επιτέθηκε με μαχαίρι κατά πολιτών.

Σύμφωνα με την αστυνομία μια γυναίκα έχει τραυματιστεί και έχει μεταφερθεί σε νοσοκομείο σε σταθερή κατάσταση.

Ο δράστης, ο οποίος κατά πληροφορίες του Sky News φώναζε «ο Αλλάχ είναι μεγάλος» έχει συλληφθεί ενώ νωρίτερα προκαλούσε τους αστυνομικούς φωνάζοντας «πυροβολείστε με στο πρόσωπο».

Σε βίντεο φαίνονται περαστικοί να επιτίθενται στον δράστη και να τον ακινητοποιούν χρησιμοποιώντας καρέκλες. καφάσια ενώ στα χέρια του άνδρα είναι εμφανή τα σημάδια από αίμα. Στη συνέχεια συνελήφθη από την αστυνομία.

#BREAKING: One person has been arrested following a major police incident in Sydney CBD. https://t.co/nruG49RDDx