Σε δηλώσεις μέσω Twitter προχώρησε ο Ντόναλντ Τραμπ μετά την ένοπλη επίθεση σε κατάστημα του Ελ Πάσο, στο Τέξας, ενώ τρία άτομα έχουν συλληφθεί ως τώρα.

Με ανάρτησή του στο Twitter, ο Αμερικανός πρόεδρος έκανε λόγο για τραγικούς πυροβολισμούς στο Ελ Πάσο του Τέξας επιβεβαιώνοντας τις πληροφορίες για πολλούς νεκρούς. Παρ' όλα αυτά μέχρι στιγμής δεν υπάρχει επίσημος απολογισμός ενώ τουλάχιστον 22 άτομα έχουν τραυματιστεί.

Ο Τραμπ αναφέρθηκε στη στενή συνεργασία πολιτειακών και ομοσπονδιακών αρχών με τα όργανα επιβολής του νόμου. «Μίλησα με τον κυβερνήτη για να εγγυηθώ την πλήρη υποστήριξη της ομοσπονδιακής κυβέρνησης. Ο Θεός να είναι μαζί σας!»

Terrible shootings in ElPaso, Texas. Reports are very bad, many killed. Working with State and Local authorities, and Law Enforcement. Spoke to Governor to pledge total support of Federal Government. God be with you all!