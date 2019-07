Μια συνταρακτική φωτογραφία από τη Συρία, έρχεται σήμερα να υπενθυμίσει σε όλους την κρίση στη χώρα που εξακολουθεί να ζει τον πόλεμο και τον θάνατο.

Ένας πατέρας σε απόγνωση φωνάζει καθώς βλέπει την μικρή του κόρη να προσπαθεί να κρατήσει από το μπλουζάκι, την αδελφή της, ένα μωρό παιδί. Η οικογένεια είναι παγιδευμένη στα χαλάσματα ενός κτιρίου που βομβαρδίστηκε. Ο τρομοκρατημένος πατέρας των κοριτσιών εμφανίζεται να προσπαθεί να διασώσει τις κόρες του από τα ερείπια του κτιρίου στην Ariha, στην Ιντίλμπ. Το μωρό κυριολεκτικά κρέμεται στον αέρα καθώς το τραυματισμένο κορίτσι προσπαθεί να το συγκρατήσει. Η φωτογραφία τραβήχτηκε την Τετάρτη.

Ο δημοσιογράφος Bashar al-Sheikh κινηματογράφησε την οικογένεια που παγιδεύτηκε στα ερείπια καθώς κάλυπτε τις αεροπορικές επιθέσεις. Λίγο αφότου κατάλαβε τι τραβούσε με την κάμερά του, την πέταξε και έσπευσε να βοηθήσει. Στιγμές αργότερα, το κτίριο κατέρρευσε, τραυματίζοντας περισσότερο τα παγιδευμένα παιδιά, την πέντε ετών Riham και την μόλις 7 μηνών Tuqa.

Τα κορίτσια βγήκαν ζωντανά από τα συντρίμμια, αλλά σοβαρά τραυματισμένα. Λίγο αργότερα, η πεντάχρονη πέθανε ενώ το μωρό παραμένει σε σοβαρή κατάσταση, όπως μεταδίδει το BBC.

Regime airstrike on the local market in Ariha town in rural Idlib kills two and injures a number of others.



🗓 24/07/2019



📍 Ariha, rural Idlib, Syria



#EyesOnIdlib pic.twitter.com/sBLQUiURUo