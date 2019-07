Συναγερμός έχει σημάνει από το νέο κύμα καύσωνα που μαστίζει την Ευρώπη με τα θερμόμετρα να καταγράφουν νέα ρεκόρ σε ευρωπαϊκές πόλεις.



Υψηλές θερμοκρασίες καταγράφονται σε Γαλλία, Ολλανδία και Βέλγιο με τα θερμόμετρα να σπάνε προηγούμενα ρεκόρ σε Γερμανία και Βρετανία, από το νέο καύσωνα ,μικρότερης διάρκειας, που πλήττει από την Τρίτη τη βορειοδυτική Ευρώπη.

Με 41,2 βαθμούς Κελσίου, νέο ρεκόρ ζέστης καταγράφηκε το απόγευμα τοπική ώρα στο Μπορντό της Γαλλίας. Κι αυτό είναι μόνο η αρχή, προειδοποιούν οι μετεωρολόγοι, καθώς ο υδράργυρος αναμένεται να αυξηθεί περαιτέρω τις επόμενες ημέρες στο σύνολο της δυτικής Ευρώπης, προτού αρχίσει να καταγράφει πτώση την Παρασκευή.

Στη Γαλλία, σχεδόν το σύνολο της χώρας έχει τεθεί σε κατάσταση συναγερμού για τον καύσωνα, με εξαίρεση το νοτιοανατολικό τμήμα της χώρας. Η Météo France προβλέπει για την Πέμπτη θερμοκρασίες πρωτόγνωρες εδώ και 70 χρόνια στο Παρίσι με τον υδράργυρο να σκαρφαλώνει στους 41 βαθμούς Κελσίου (το προηγούμενο ρεκόρ ήταν 40,4 βαθμοί Κελσίου, το 1947). Το ρεκόρ σε εθνικό επίπεδο δεν αναμένεται να ξεπεραστεί: είχε καταρριφθεί στα τέλη Ιουνίου με 46 βαθμούς Κελσίου στον γαλλικό νότο. Στο Παρίσι, ήδη οι αρχές έχουν εφαρμόσει το «σχέδιο για την αντιμετώπιση του καύσωνα» με το άνοιγμα, μεταξύ άλλων, «κλιματιζόμενων αιθουσών» στα δημόσια κτίρια.

Tour de France cyclists competed in scorching temperatures and a French nuclear power plant prepared to shut down today as western Europe baked in a new heatwave already breaking longstanding records https://t.co/f8Fu6eCoy5