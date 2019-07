Με μία καυστική ανάρτηση στο Twitter σχολίασε ο Τούρκος μπασκετμπολίστας του NBA, Ενές Καντέρ, την ψευδή είδηση περί θανάτου του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, που διαδόθηκε νωρίτερα σε τουρκικά ΜΜΕ.

Η κόντρα με τον Ερντογάν

O 27χρονος παίκτης των Μπόστον Σέλτικς, που στο παρελθόν είχε χαρακτηριστεί «προδότης» και γκιουλενιστής από τον Ερντογάν, έγραψε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Twitter πως ο Τούρκος πρόεδρος αποκλείεται έπαθε ανακοπή καρδιάς επειδή «δεν έχει καρδιά».

Ο Ερντογάν έχει επανειλημμένα κατηγορήσει τον αστέρα του NBA πως υπήρξε από τους υποκινητές της απόπειρας πραξικοπήματος του 2016, επειδή ο Καντέρ έχει στηρίξει ανοιχτά τον Φετουλάχ Γκιουλέν. Στις αρχές του χρόνου, ο αθλητής δεν είχε ταξιδέψει στην Αγγλία για να αντιμετωπίσει τους Γουίζαρντς με την τότε ομάδα του, τους Νικς, επειδή όπως είχε πει φοβόταν για τη ζωή του εξαιτίας της κόντρας του με τον πρόεδρο της Τουρκίας.

He can't have a heart attack. He doesn't have a heart. https://t.co/QUgy86rwLF

Τον Ιούνιο του 2017 ο μπασκετμπολίστας είχε πληροφορηθεί τη σύλληψη του πατέρα του από τις τουρκικές αρχές, ξεσπώντας με μία άλλη σκληρή ανάρτηση στο Twitter. «Έι, κόσμε. Ο πατέρας μου μόλις συνελήφθη από την τουρκική κυβέρνηση και τον Χίτλερ του αιώνα μας. Πιθανότατα θα βασανιστεί όπως χιλιάδες άλλοι».

HEY WORLD



MY DAD HAS BEEN ARRESTED

by Turkish government and the Hitler of our century

He is potentially to get tortured as thousand others