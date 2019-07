Το διασωστικό σκάφος Alan Kurdi της γερμανικής μη κυβερνητικής οργάνωσης Sea-Eye περισυνέλεξε 44 μετανάστες στα ανοιχτά της Λιβύης σε κοινή επιχείρηση με τις αρχές της Μάλτας, ανέφερε σήμερα το βράδυ η ΜΚΟ με tweet της.

Οι μετανάστες εντοπίστηκαν από ένα ιδιωτικό αεροσκάφος που χρησιμοποιείται για αναζήτηση μεταναστών (Colibri) να πλέουν πάνω σε μια ξύλινη βάρκα και μεταφέρθηκαν στο Alan Kurdi, τόνισε η ΜΚΟ. «Ένα σκάφος του μαλτέζικου Πολεμικού Ναυτικού βρίσκεται τώρα εν πλω για να παραλάβει τους ανθρώπους από το Alan Kurdi και να τους μεταφέρει στη στεριά», δήλωσε η Sea-Eye, χωρίς να έχει υπάρξει επιβεβαίωση για αυτό από τις μαλτέζικες αρχές.

