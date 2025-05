Για ποιον λόγο η ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητα είναι τόσο «προσκολλημένη» με το Κονκλάβιο

Μία ανεξήγητη «εμμονή» φαίνεται πως αποκτήσει η ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητα με το Κονκλάβιο και γενικότερα με τη διαδικασία μέσα από την οποία οι καρδινάλιοι για αναδείξουν τον 267ο Πάπα.

Το Κονκλάβιο που ξεκίνησε την Τετάρτη στο Βατικανό, είναι το επίκεντρο των συζητήσεων μεταξύ χρηστών της ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητας στα social media, με το Twitter να έχει κατακλυστεί με αστεία memes και αντιδράσεις για το σημαντικό αυτό γεγονός, από την ημέρα που πέθανε ο Πάπας Φραγκίσκος.

Ανάμεσα στα tweets των χρηστών, ένα από τα δημοφιλή memes είναι η σύγκριση του Κονκλαβίου με το ριάλιτι του «Drag Race», όπου μια ομάδα ανθρώπων περνάει πολύ χρόνο μαζί σε μικρά δωμάτια, καθώς ανταγωνίζονται ποιος θα γίνει ο επόμενος «εκλεκτός».

The next Pope will receive a one year supply of Anastasia Beverly Hills Cosmetics AND a cash prize of 200.000 dollah — Yoshi (@Yoshiraptor) April 21, 2025

when rupaul dies they need to choose the next drag race host via conclave. and film it for us. — tonsured pussy (@sweetseaslug) April 24, 2025

Το αστείο αυτό ξεκίνησε συγκεκριμένα από τον Οκτώβριο του 2024, όταν κυκλοφόρησε η ταινία «Conclave» και έκτοτε μεγάλη μερίδα των χρηστών, ξεκίνησε να την συγκρίνει με ριάλιτι σόου που παρουσιάζει ο RuPaul.

No one told me that #Conclave is actually about a group of cunty divas fighting for power with more sass than eight seasons of Drag Race put together?!?! Living for these gossiping girlies. Absolutely preposterous. Conclave Untucked when? pic.twitter.com/fn2f2szIpM — David Opie (@DavidOpie) October 31, 2024

Τέλος, ένας ακόμη λόγος που η ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητα ασχολείται τόσο πολύ με τη συζήτηση για το Κονκλάβιο, είναι το γεγονός ότι οι αντιΛΟΑΤΚΙ+ Καθολικοί θα θεωρήσουν τα memes ασεβή, με πολλά μέλη της κοινότητας να είναι κάτι παραπάνω από ευχαριστημένα με αυτό.

Σημειώνεται πως ορισμένοι από τους επικρατέστερους υποψηφίους για το αξίωμα του επόμενου Πάπα έχουν πεποιθήσεις για τους queer ανθρώπους και τα δικαιώματα που πρέπει - ή δεν πρέπει - να έχουν, γεγονός που σύμφωνα με τους οποίους είναι αναμφισβήτητα ακόμη πιο ασεβές.

Τέλος, σημειώνεται πως κάποια tweets αναφέρουν πως ελπίζουν ο νέος Πάπας να είναι μια σχετικά προοδευτική, και όχι συντηρητική, προσωπικότητα.

Stay out of my territory https://t.co/cG1yMG1b3e — Pope Crave (@ClubConcrave) May 7, 2025

May god grant us a pope with drip https://t.co/LaNSQCEfHJ — Pope Crave (@ClubConcrave) May 7, 2025

THE DIVAS ARE SEQUESTERED‼️‼️‼️ https://t.co/7ac4SyZ32D — Pope Crave (@ClubConcrave) May 7, 2025

Με πληροφορίες από Pink News