Ένας μαζικός τάφος με εκατοντάδες πτώματα στη Ράκα ανακαλύφθηκε της Συρίας.

Σύμφωνα με αξιωματούχο που επικαλείται το γαλλικό πρακτορείο AFP, περίπου 200 πτώματα βρέθηκαν στον μαζικό τάφο.

