Ο Τζάστιν Τρουντό στήριξε ξανά και φέτος την Παρέλαση Υπερηφάνειας και βρέθηκε στην κεφαλή της παρέλασης για το Pride που έγινε την Κυριακή στο Τορόντο του Καναδά.

Ο πρωθυπουργός του Καναδά περπάτησε στους δρόμους της πόλης κρατώντας την χαρακτηριστική σημαία της κοινότητας LGBTQI+ στα χρώματα του ουράνιου τόξου, η οποία έφερε στο κέντρο το έμβλημα του Καναδά.

Everyone has the right to live free from persecution & discrimination - both in Canada and around the world. Proud to march today in @pridetoronto parade with @JustinTrudeau, team @liberal_party & so many others. Much love and happy pride to all! 🏳️‍🌈❤️🌞🌈 pic.twitter.com/rYZg5eud2L