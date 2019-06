Με συνθήματα όπως «ο πλανήτης γίνεται πιο καυτός και από τον Ράιαν Γκόσλινγκ», δεκάδες χιλιάδες διαδηλωτές ταξίδεψαν από όλη την Ευρώπη για να λάβουν μέρος στη μαζική κινητοποίηση στη Γερμανία κατά της ενέργειας που παράγεται από άνθρακα.



«Κλιματική δικαιοσύνη χωρίς σύνορα», «Απεργία για το Κλίμα», «Ηλεκτροκίνηση: το επόμενο ψέμα σας», «Αυτός ο πλανήτης γίνεται πιο καυτός και από τον Ράιαν Γκόσλινγκ», «Υψώστε τον τόνο, όχι το επίπεδο της θάλασσας», είναι μερικά από τα συνθήματα που αναγράφονταν στα πανό της πορείας όπου επικρατούσε εορταστική ατμόσφαιρα, παλμός και δυνατή μουσική.

Αυτή η νέα ημέρα μαζικής κινητοποίηση εντάσσεται στο πλαίσιο ενός ευρωπαϊκού κινήματος που τροφοδοτείται κυρίως από τη νεολαία, και ζητεί από τους ηγέτες του κόσμου συγκεκριμένες δράσεις για τον πλανήτη. Πραγματοποιώντας την πρώτη τους διεθνή διαδήλωση, 20.000 μαθητές και φοιτητές σύμφωνα με την αστυνομία, 40.000 σύμφωνα με τους οργανωτές, ταξίδεψαν από 16 χώρες για να πραγματοποιήσουν πορεία στο 'Ααχεν, σημείο όπου συγκλίνουν η Γερμανία, η Ολλανδία και το Βέλγιο. Χιλιάδες νεαροί υποστηρικτές του κλίματος μετείχαν στην κινητοποίηση συνδυάζοντας νόμιμη κα παράνομη δράση, με ορισμένους να προσπαθούν να κάνουν κατάληψη σε ένα ανθρακωρυχείο που τελούσε υπό αστυνομική προστασία κατά τη διάρκεια της μεγάλης πορείας των μαθητών και φοιτητών.

The #FridaysForFuture march in Aachen looks HUGE

Οργανωμένοι από την Τετάρτη σε ένα «κλιματικό στρατόπεδο» στο Φίρσεν, στην περιοχή των ανθρακωρυχείων του Ρήνου, περίπου 4.000 ακτιβιστές του κινήματος «Ende Gelande» (τέλος της ιστορίας) προωθήθηκαν το πρωί κατά τέσσερα διαδοχικά κύματα προς την υπαίθρια εγκατάσταση εξόρυξης του Γκαρτσβάιλερ, που βρίσκεται σε απόσταση 30 χλμ. «Τίποτε δεν μπορεί να μας σταματήσει. Ένας άλλος κόσμος είναι δυνατός», τραγουδούσαν οι διαδηλωτές στην πορεία, φορώντας λεπτές λευκές φόρμες εργασίας και έχοντας έναν αριθμό ταυτότητας γραμμένο με μαρκαδόρο στα χέρια ή τα πόδια, έπειτα από δύο ημέρες εκπαίδευσης στην «πολιτική ανυπακοή» ώστε να μπορούν να παρακάμπτουν την αστυνομική παρουσία και στη συνέχεια να αντιτάσσονται χωρίς βία στις δυνάμεις της τάξης.

Climate justice without borders! 40,000 people from across Europe at the @FridayForFuture strike in Aachen, Germany. Colourful, loud, & fierce!

Tomorrow, FFF will visit the mine as #EndeGelände activists block coal infrastructure.