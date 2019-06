Η Liliya Novikova, μια διεθνούς φήμης παίκτρια του ονλάιν πόκερ, βρέθηκε νεκρή στο μπάνιο της, στο διαμέρισμά της στη Μόσχα. Αιτία θανάτου φαίνεται πως είναι η ηλεκτροπληξία.

Ένας γείτονάς της βρήκε το πτώμα της Novikova στο μπάνιο της, μετά από επείγουσα κλίση που έλαβε από τους γονείς της. Οι οπαδοί του πόκερ την ήξεραν ως Liay5. Σύμφωνα με αναφορές η Novikova χτυπήθηκε από το ρεύμα όταν στέγνωνε τα μαλλιά της με ένα σεσουάρ.

Η 26χρονη Ρωσίδα ήταν ιδιαίτερα διάσημη στο Twitch.tv, ένα κανάλι με στρίμινγκ για διαδικτυακά παιχνίδια. Οι ρωσικές Αρχές επιβεβαίωσαν ότι υπέστη ηλεκτροπληξία, με όλες τις ενδείξεις να κάνουν λόγο για ατύχημα. Η καθημερινή εφημερίδα Moskovsky Komsomolets υποστηρίζει ότι ο γείτονας ήταν φίλος των γονιών της και πως είχε τα κλειδιά για το διαμέρισμα της Novikova.

💥 New from @enPokerStrategy - Liay ‘liay5’ Novikova passes away https://t.co/RLXJb2P3e7