Τουλάχιστον 18 μαθητές σκοτώθηκαν και περίπου 20 τραυματίστηκαν, όταν ξέσπασε πυρκαγιά σε ένα τετραώροφο εμπορικό κέντρο στην πόλη Σουράτ, στο κρατίδιο Γκουτζαράτ της δυτικής Ινδίας, ανακοίνωσε η αστυνομία.

Στα συγκλονιστικά πλάνα που προβλήθηκαν από το ιδιωτικό τηλεοπτικό δίκτυο NDTV και στα βίντεο της τραγωδίας που κάνουν το γύρο των μέσων κοινωνικής δικτύωσης διακρίνονται άνθρωποι να πηδούν από τον τελευταίο όροφο του κτιρίου Takshashila για να γλιτώσουν από τις φλόγες ή να επιχειρούν να διαφύγουν καταρριχώμενοι, ενώ πυκνός καπνός έχει καλύψει τα πάντα. Την ίδια ώρα, ακούγονται οι κραυγές τρόμου των περαστικών.

India college fire kills at least 18 students, many from fire and jumping out of the building pic.twitter.com/YmycTt7rSq

Όπως μεταδίδουν ινδικά ΜΜΕ, τα θύματα ήταν στην πλειονότητά τους έφηβοι ηλικίας 14-17 ετών.

Πενήντα έως εξήντα μαθητές βρίσκονταν στο εσωτερικό ενός φροντιστηρίου, που στεγάζεται στο κτίριο, και τα μαθήματα ήταν σε εξέλιξη, όταν ξεκίνησε η φωτιά.

Τουλάχιστον τέσσερις άνθρωποι υπέκυψαν στα τραύματα που υπέστησαν από την πτώση τους από το κτίριο, εξήγησε ο αστυνομικός Μ. Μ. Πουβάρ σε τηλεφωνική επικοινωνία με το dpa.

Η πυρκαγιά τέθηκε υπό έλεγχο έπειτα από 5 ώρες σε μια επιχείρηση με τη συνδρομή 24 πυροσβεστικών οχημάτων. Ο πρωθυπουργός της Ινδίας Ναρέντρα Μόντι, ο οποίος κατάγεται από το κρατίδιο, εξέφρασε τα συλλυπητήριά του δίνοντας οδηγίες στις τοπικές αρχές να προσφέρουν κάθε βοήθεια στους πληγέντες.

Several students and teachers are among the dead as the death toll in the coaching center fire in Surat rises to 21. Police have said that over a dozen students have been hospitalized with injuries. https://t.co/zL0bldO9Qt