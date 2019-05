Ένα μαχητικό F-16 που εκτελούσε συνηθισμένη εκπαιδευτική πτήση συνετρίβη σε αποθήκη σε μικρή απόσταση από τη βάση του στη νότια Καλιφόρνια την Πέμπτη.

Η εφημερίδα The Los Angeles Times, επικαλούμενη εκπρόσωπο της πυροσβεστικής υπηρεσίας στη βάση, έγραψε ότι η συντριβή του μαχητικού προκάλεσε φωτιά αλλά μικρής έκτασης, ενώ το τοπικό τηλεοπτικό δίκτυο KCAL μετέδωσε φωτογραφία που απεικονίζει ένα μεγάλο γκρίζο κτίριο με μια τρύπα στην οροφή.

A look through the roof of a warehouse where an F16 has reportedly crashed. March Air Force Base in California. Pilot said to have ejected. F16 reportedly loaded with ordnance. But no smoke, no fire. Very odd. pic.twitter.com/6h6Qowjgp0