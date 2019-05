Ένα αεροσκάφος Boeing 737 με 136 επιβαίνοντες ξέφυγε από τον διάδρομο προσγείωσης στο Τζάκσονβιλ της Φλόριντα και κατέληξε στον ποταμό Σεντ Τζονς, χωρίς ωστόσο να υπάρξουν θύματα.

Η πτήση προερχόταν από το αμερικανικό στρατιωτικό αεροδρόμιο στον κόλπο Γκουαντάναμο της Κούβας και κατέληξε στον ποταμό, που βρίσκεται στο τέλος του διαδρόμου προσγείωσης, περίπου στις 21:40 της Παρασκευής, τοπική ώρα, επεσήμανε ο εκπρόσωπος του αεροδρομίου. Ο δήμαρχος του Τζάκσονβιλ Λένι Κάρι επεσήμανε στον λογαριασμό του στο Τwitter ότι όλοι οι επιβαίνοντες «είναι ζωντανοί» και πρόσθεσε ότι καταβάλλονται προσπάθειες να περιοριστεί η διαρροή καυσίμων στον ποταμό.

4. All alive and accounted for. Our Fire and Rescue teams are family to all. @JFRDJAX @jaff122 — Lenny Curry (@lennycurry) May 4, 2019

3. Teams working to control jet fuel in the water. — Lenny Curry (@lennycurry) May 4, 2019

Αν και δεν υπάρχουν αναφορές για θύματα, το τοπικό τηλεοπτικό δίκτυο WOKV-TV μετέδωσε ότι τουλάχιστον δύο άνθρωποι υπέστησαν ελαφρά τραύματα και ότι το αεροπλάνο προσπαθούσε να προσγειωθεί εν μέσω σφοδρής βροχόπτωσης. Σε άλλη του ανάρτηση ο δήμαρχος Κάρι σημείωσε ότι ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ επικοινώνησε μαζί του τηλεφωνικά για να του προσφέρει βοήθεια.

«Το αεροπλάνο δεν έχει βυθιστεί. Όλοι οι επιβαίνοντες είναι ζωντανοί», ανακοίνωσε και το γραφείο του σερίφη του Τζάκσονβιλ. Η ανάρτηση του σερίφη στο Twitter συνοδευόταν από δύο φωτογραφίες που δείχνουν το αεροπλάνο, που φέρει το λογότυπο της εταιρείας Miami Air International, να βρίσκεται σε αβαθή νερά αλώβητο.