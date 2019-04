Ήταν άραγε μια τρομοκρατική επίθεση ή ένας αντιπερισπασμός; Χάρη στο διαδίκτυο, οι θεωρίες συνωμοσίας και οι αυθαίρετες ερμηνείες που προσπαθούν να εξηγήσουν την καταστροφική πυρκαγιά στην Παναγία των Παρισίων πολλαπλασιάζονται από το βράδυ της Δευτέρας.

Το κτίριο φλεγόταν ακόμη όταν οι κυνηγοί συμπτώσεων και οι αυτοανακηρυχθέντες «ειδικοί» της μεσαιωνικής αρχιτεκτονικής άρχισαν να αναζητούν τους ενόχους. Αν και η έρευνα μόλις ξεκίνησε και αναμένεται ότι θα είναι μακρά, οι πρώτες ενδείξεις οδηγούν τις γαλλικές αρχές στο συμπέρασμα ότι επρόκειτο για ατύχημα.

Πολλοί Γάλλοι ωστόσο, κάποιοι ειρωνικά, άλλοι καχύποπτα, διαπίστωσαν ότι η πυρκαγιά ανάγκασε τον πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν να αναβάλει το πολυαναμενόμενο διάγγελμά του για τα "κίτρινα γιλέκα", εν μέσω κοινωνικής κρίσης. Κάποιες ομάδες κίτρινων γιλέκων αποφάσισαν να περιορίσουν προσωρινά τις αναρτήσεις τους στο Facebook, ώστε να μην συνεχιστούν αυτού του είδους οι φήμες, που εξαπλώνονται συνεχώς.

Ένας συνεργάτης του Time Magazine, από την άλλη, έγραψε στο Twitter ότι ένας φίλος Ιησουίτης του ανέφερε ότι υπάλληλοι του καθεδρικού έκαναν λόγο για εγκληματική ενέργεια, για εμπρησμό του ναού. Στη συνέχεια όμως διέγραψε την ανάρτηση αυτήν.

Στο αμερικανικό τηλεοπτικό κανάλι Fox News, ένας δημοσιογράφος διέκοψε στον αέρα έναν αιρετό από το Νειγί (δυτικό Παρίσι) ο οποίος άρχισε να μιλάει για επίθεση στη Γαλλία. Είχε αρχίσει να λέει ότι «οι πολιτικώς ορθοί θα σας κάνουν να πιστέψετε ότι ήταν ατύχημα», όταν ο δημοσιογράφος Σέπαρντ Σμιθ τον έκοψε απότομα: «Δεν θα αρχίσουμε να εικάζουμε εδώ για τα αίτια, τα οποία δεν γνωρίζουμε. Οι θεωρίες συνωμοσίας δεν έχουν κανένα ενδιαφέρον και, μάλιστα, είναι αντιπαραγωγικές», τόνισε.

Στις ΗΠΑ και τη Νότια Κορέα, το YouTube έριξε λάδι στη φωτιά των συνωμοσιών, μεταδίδοντας κατά λάθος, κάτω από τις εικόνες του φλεγόμενου ναού, ένα ενημερωτικό κρόουλ που αναφερόταν στις επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου 2001.

Άλλοι χρήστες του διαδικτύου, καταπιάστηκαν με την ανάλυση εικόνων είδαν έναν άνθρωπο ντυμένο με κίτρινο γιλέκο να περπατάει στη φλεγόμενη στέγη του ναού... Δεν ήταν διαδηλωτής, ήταν μόνο ένας... πυροσβέστης. Άλλοι νόμισαν ότι είδαν, στην άλλη άκρη της στέγης, κάποιον να παρατηρεί αποσβολωμένος τις φλόγες: ήταν πράγματι ακίνητος, γιατί δεν ήταν παρά ένα... άγαλμα.

No workers onsite. Who tf is this? pic.twitter.com/OPYFFMxkRf