Ο υφυπουργός Εσωτερικών της Γαλλίας έκανε γνωστό πριν από λίγο πως δεν υπάρχουν τραυματισμοί ή θάνατοι από την μεγάλη πυρκαγιά που ξέσπασε σήμερα το απόγευμα στην Παναγία των Παρισίων.

Η επιχείρηση της πυροσβεστικής για την κατάσβεση της πυρκαγιά είναι σε εξέλιξη ενώ εκπρόσωπος του δήμου ανέφερε μέσω του Twitter ότι η περιοχή του Ιλ ντε λα Σιτέ, της νησίδας τον Σηκουάνα, εκκενώνεται

Το διάσημο βέλος, όπου υπάρχει το καμπαναριό της διάσημης μεσαιωνικής εκκλησίας κατέρρευσε.

This how Spire of Notre Dame cathedral collapses due to fire #NotreDame pic.twitter.com/XOOOsMQx8m

Σύμφωνα με τις πρώτες ενδείξεις, η τεράστια πυρκαγιά ίσως συνδέεται με τις εργασίες συντήρησης που γίνονταν στο κτίριο ενώ, σύμφωνα με το τηλεοπτικό κανάλι France 2, η αστυνομία την θεωρεί «ατύχημα».

#NotreDame this breaks my heart 💔 i am speechless and in shock pic.twitter.com/ffXXTA5WH8