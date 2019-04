Στις φλόγες παραδόθηκε το απόγευμα η Notre Dame, ο ιστορικός ναός της Παναγίας των Παρισίων, και οι εικόνες που κάνουν τον γύρο του κόσμου από τη Γαλλία, είναι εικόνες απόλυτης καταστροφής.

Η φωτιά ξέσπασε γύρω στις 19.50 (ώρα Ελλάδας) και εικάζεται πως συνδέεται με τις εργασίες συντήρησης που γίνονταν στο κτίριο. Η αστυνομία την θεωρεί «ατύχημα».

Από εκείνη την ώρα, οι φλόγες εξαπλώθηκαν στον ναό, το κωδωνοστάσιο κατέρρευσε και λίγο αργότερα έπεσε και η οροφή.

Σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες που επικαλείται το πρακτορείο Reuters, στις 9:48μ.μ άρχισε να εκκενώνεται και το Ιλ ντε λα Σιτέ, η νησίδα στον ποταμό Σηκουάνα.

Σώθηκαν τα αγάλματα

Λόγω των εργασιών ανακαίνισης στην εκκλησία την περασμένη εβδομάδα, οι υπεύθυνοι απομάκρυναν από τον χώρο τα ορειχάλκινα αγάλματα, που γλίτωσαν έτσι από τη φωτιά.

Η γύρω περιοχή έχει εκκενωθεί.

Περίπου 13 εκατομμύρια τουρίστες επισκέπτονταν κάθε χρόνο τον εμβληματικό καθεδρικό ναό που χρονολογείται από τον 12ο αιώνα. Σήμερα είναι η πρώτη ημέρα της Μεγάλης Εβδομάδας για τους Καθολικούς που φέτος γιορτάζουν το Πάσχα στις 21 Απριλίου.

Ο πρόεδρος της χώρας Εμανουέλ Μακρόν ακύρωσε το προγραμματισμένο τηλεοπτικό διάγγελμά του εξαιτίας της φωτιάς στην Παναγία των Παρισίων.

A cathedral spokesman has said the entire wooden interior of the Notre Dame is burning and likely to be destroyed https://t.co/DOIOqqONnK pic.twitter.com/fMo6O6fyiH