Ο Εμανουέλ Μακρόν ανέβαλε το αποψινό του διάγγελμα εξαιτίας της «τρομακτικής» πυρκαγιάς στην Παναγία των Παρισίων. Η πυρκαγιά είναι σε εξέλιξη χωρίς για την ώρα να έχει γίνει δυνατό να αντιμετωπιστεί.

Επίσης πριν λίγο κατέρρευσε ένα κωδωνοστάσιο στην εκκλησία.

The moment the spire collapsed at #NotreDame. #Paris pic.twitter.com/hlKi0KpIpB