Χιλιάδες Πακιστανοί ντυμένοι στα άσπρα συγκεντρώθηκαν στην πόλη Jhang και σχημάτισαν με τα σώματά τους την εικόνα του τεμένους στο Κράιστσερτς της Νέας Ζηλανδίας, όπου 50 άνθρωποι σκοτώθηκαν σε ένοπλη επίθεση πριν ένα μήνα.

Εικόνες από drone δείχνουν χιλιάδες πιστούς να στέκονται σε ένα μεγάλο σε έκταση χωράφι, σχηματίζοντας την εικόνα από το τζαμί, ενώ την ίδια στιγμή μια άλλη ομάδα λίγο πιο δίπλα σχημάτιζε την φράση «Το Ισλάμ είναι ειρήνη».

Οι πιστοί κρατούσαν επίσης σημαίες του Πακιστάν και της Νέας Ζηλανδίας καθώς και ένα τεράστιο πανό που έγραφε: «Αλληλεγγύη για τους μάρτυρες του Κράιστσερτς από το Πακιστάν».

Τον συγκινητικό φόρο τιμής διοργάνωσε το Μουσουλμανικό Ινστιτούτο, μια μη κυβερνητική οργάνωση με στόχο την προώθηση της ειρήνης και της σταθερότητας στον μουσουλμανικό κόσμο, η οποία έδωσε επίσης στη δημοσιότητα το βίντεο από drone.

Στον 28χρονο Αυστραλό Μπρένταν Τόραντ, απαγγέλθηκαν κατηγορίες για 50 ανθρωποκτονίες από πρόθεση και 39 απόπειρες ανθρωποκτονίας, που συνδέονται με τις τρομοκρατικές ενέργειες σε δύο τεμένη της πόλης Κράιστσερτς της Νέας Ζηλανδίας.

Εννέα από τα θύματα είχαν καταγωγή από το Πακιστάν. Σε έναν από αυτούς, τον Naeem Rashid, δόθηκε μετά θάνατον βραβείο ανδρείας επειδή προσπάθησε να εμποδίσει τον δράστη πριν τελικά τον πυροβολήσει θανάσιμα.

Δείτε το βίντεο:

