Ο Μεβλούτ Τσαβούσογλου δήλωσε η πως η Τουρκία μπορεί να ψάξει «αλλού» αν οι ΗΠΑ δεν παραδώσουν τα μαχητικά αεροσκάφη F-35.

Ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών, σε τηλεοπτική του συνέντευξη, επίσης πρόσθεσε πως η χώρα του θα εξετάσει την αγορά και άλλων ρωσικών S - 400 ή άλλων αντίστοιχων συστημάτων για να καλύψει τις επείγουσες ανάγκες της δεν μπορέσει να αγοράσει τους αμερικανικούς Patriot.

Σχολίασε πως η νέα προσφορά των ΗΠΑ για τους Patriot «ήταν πιο λογική» από την προηγούμενη, όμως και πάλι δεν κάλυψε τις τουρκικές προσδοκίες.

Συγκεκριμένα, για τα F-35 ο Τσαβούσογλου επεσήμανε πως «αν δεν παραδοθούν θα είμαστε σε μία θέση να αγοράσουμε από αλλού τα αεροπλάνα που χρειαζόμαστε».

Μετά τις δηλώσεις Τσαβούσογλου, ο Ντιμίτρι Πεσκόφ, εκπρόσωπος του Κρεμλίνου τόνισε πως η Ρωσία είναι «ανοιχτή» σε μια δεύτερη πώληση προς την Τουρκία.

«Η Ρωσία έχει τις σχετικές δεξιότητες και τεχνολογίες καi φυσικά αναζητά να επεκτείνει την στρατιωτική και τεχνολογική συνεργασία με άλλες χώρες. Είναι μια τελείως φυσιολογική διαδικασία», είπε ο Πεσκόφ.