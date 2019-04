Η Τουρκία είναι αποφασισμένη να ολοκληρώσει την αγορά των S-400 από τη Ρωσία, δήλωσε ο Ταγίπ Ερντογάν.

Μιλώντας σε δημοσιογράφους, κατά τη διάρκεια του ταξιδιού επιστροφής του από τη Μόσχα, ο Ερντογάν μάλιστα αποκάλυψε πως ίσως η παράδοση του πυραυλικού αμυντικού συστήματος να επισπευστεί. «Η παράδοση των S-400 ήταν προγραμματισμένη για τον Ιούλιο, ίσως γίνει νωρίτερα»,είπε ο Τούρκος πρόεδρος.

Ο Ερντογάν πρόσθεσε πως η αγορά των S-400 ήταν μια «εθνική απόφαση» της Τουρκίας ως «κυρίαρχο κράτος» για την αντιμετώπιση εξωτερικών απειλών. Σχολίασε πως το μέτρο που πήρε η Τουρκία δεν απειλεί κάποια τρίτη χώρα αλλά δεν τις δίνει και το δικαίωμα να έχει λόγο στις κυρίαρχες αποφάσεις της Άγκυρας. «Η Τουρκία, με το κράτος της και το έθνος της, είναι ένα απολύτως κυρίαρχο κράτος και δεν πρόκειται αυτό να το μοιραστεί με κανέναν», τόνισε.

Χθες, οι επικεφαλής των Επιτροπών Εξωτερικών Σχέσεων και Ενόπλων Δυνάμεων της Γερουσίας προειδοποίησαν την Τουρκία ότι θα βρεθεί αντιμέτωπη με σκληρές κυρώσεις αν επιμείνει στο σχέδιό της να αγοράσει το ρωσικό αντιπυραυλικό σύστημα S-400.

«Μέχρι τα τέλη του έτους, η Τουρκία θα έχει είτε τα προηγμένα μαχητικά αεροσκάφη F-35 στο έδαφός της είτε το ρωσικό αντιπυραυλικό αμυντικό σύστημα εδάφους-αέρος S-400. Δεν θα έχει και τα δύο», έγραψαν οι Ρεπουμπλικανοί γερουσιαστές Τζιμ Ρις και Τζιμ Ίνχοφ και οι Δημοκρατικοί Μπομπ Μενέντεζ και Τζακ Ριντ σε άρθρο γνώμης στην εφημερίδα New York Times.

The purchase of the Russian-made S-400 defense systems is a decision made against external security threats, President Recep Tayyip Erdoğan said Tuesday, adding that the step taken for Turkey's national security does not target a third country nor does it authorize a third country to have a say in Ankara's sovereign choices. "Turkey, with its state and nation, is an absolute sovereign state and we will not share this with anyone," Erdoğan told journalists accompanying him during his visit to Moscow, where he attended the opening ceremony of the Turkey-Russia cross-cultural year and held bilateral talks with Russian President Vladimir Putin during the Turkish-Russian High-Level Cooperation Council meetings on Monday.

Erdoğan said there is great international interest in Turkey's S-400 decision and that Turkish ministers are frequently being asked whether there has been a change in Ankara's position on the S-400s.

"We tell them 'this is a job completed, all is ready.' The delivery of the S-400 missile defense system was supposed to be in July, it may be done earlier," the president said.

The Ankara-Moscow S-400 deal was inked in December 2017, when the parties signed a $2.5 billion agreement for two batteries of the system, Russia's most advanced long-range anti-aircraft missile system. Turkey will be the first NATO member country to acquire the system. Moreover, Turkey seeks to build its own missile defense systems as the deal also involves the transfer of know-how and technology