Οι ΗΠΑ ενέταξαν επίσημα τους Φρουρούς της Επανάστασης του Ιράν στον κατάλογο των ξένων «τρομοκρατικών» οργανώσεων, αφήνοντας να πλανάται το ενδεχόμενο να επιβάλουν νέες κυρώσεις σε βάρος της Τεχεράνης.

Το γεγονός γνωστοποίησε πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, σηματοδοτώντας την πρώτη φορά που η Ουάσιγκτον χαρακτηρίζει επισήμως τρομοκρατική οργάνωση τον στρατό μιας άλλης χώρας.

Είναι η «πρώτη φορά» που μια οργάνωση «που υπόκειται σε ξένη κυβέρνηση» εντάσσεται στον εν λόγω κατάλογο, επισημαίνει ο Αμερικανός πρόεδρος σε ένα δελτίο τύπου, όπου προσθέτει ότι αυτό το μέτρο επιτρέπει να αυξηθεί η «πίεση» σε βάρος της Τεχεράνης.

«Οι IRGC (Islamic Revolutionary Guard Corps) είναι το πρωταρχικό μέσο της ιρανικής κυβέρνησης να διευθύνει και να διεξάγει την παγκόσμια τρομοκρατική εκστρατεία της» τονίζει ο Ρεπουμπλικάνος στην ανακοίνωση.

Αυτό το μέτρο «χωρίς προηγούμενο», «συνιστά αναγνώριση του γεγονότος ότι το Ιράν δεν είναι μονάχα ένα Κράτος που στηρίζει την τρομοκρατία, αλλά επίσης ότι οι Φρουροί συμμετέχουν ενεργά, χρηματοδοτούν και προωθούν την τρομοκρατία» υπογραμμίζεται στο δελτίο τύπου.

Αυτή η απόφαση «θα αυξήσει σημαντικά την κλίμακα και την άσκηση της μέγιστης πίεσής μας σε βάρος του ιρανικού καθεστώτος» διευκρινίζει ο πρόεδρος των ΗΠΑ, προσθέτοντας:

«Εάν διατηρείτε σχέσεις με τους Φρουρούς της Επανάστασης, χρηματοδοτείτε την τρομοκρατία».

Η απόφαση της αμερικανικής κυβέρνησης αφορά και τη δύναμη Κοντς, την επίλεκτη μονάδα των Φρουρών της Επανάστασης, που υποστηρίζει τις συμμαχικές προς το Ιράν δυνάμεις στην περιοχή, όπως τον στρατό του Σύρου προέδρου Μπασάρ αλ Άσαντ ή τη Χεζμπολάχ στον Λίβανο.

Την ίδια ώρα, ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας Μάικ Πομπέο κάλεσε σήμερα όλες τις «επιχειρήσεις και τράπεζες σε ολόκληρο τον κόσμο» να κόψουν κάθε οικονομικό δεσμό με τους Φρουρούς της Επανάστασης του Ιράν.

In an important step to counter the Iranian regime’s terrorism, the U.S. has designated the Islamic Revolutionary Guard Corps, incl. Qods Force, as a Foreign Terrorist Organization. We must help the people of Iran get back their freedom. pic.twitter.com/T65CxJjRrr