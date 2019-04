O πρόεδρος της Ουκρανίας., Πέτρο Ποροσένκο, όπως και ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ο κωμικός που είναι αντίπαλος του Ποροσένκο στον δεύτερο γύρο των προεδρικών εκλογών υποβλήθηκαν σε τεστ αίματος για χρήση ναρκωτικών.

Οι δύο υποψήφιοι έδωσαν σήμερα αίμα σε κλινικές του Κίεβου, μπροστά στις κάμερες της τηλεόρασης. Η συγκεκριμένη ενέργεια έγινε ύστερα από αίτημα του Ζαλένσκι, ο οποίος είπε πως και οι δύο υποψήφιοι πρέπει να αποδείξουν πως δεν είναι εξαρτημένοι από τα ναρκωτικές ουσίες ή αλκοολικοί πριν το τηλεοπτικό debate για τις προεδρικές εκλογές.

Ο νυν πρόεδρος Ποροσένκο βρίσκεται πίσω στις δημοσκοπήσεις και ζήτησε να αντιμετωπίσει σε τηλεοπτικό debate τον αντίπαλο του, θεωρώντας πως εκεί θα μπορέσει να πείσει τους Ουκρανούς να τον ψηφίσουν για μία δεύτερη θητεία.

Το επιτελείο του Ζελένσκι έδωσε χθες στη δημοσιότητα ένα βίντεο στο οποίο καλούσε τον Ποροσένκο σε debate στο Ολυμπιακό Στάδιο της χώρας. Ένας από τους όρους που έθεσε ο κωμικός ήταν να υποβληθούν οι υποψήφιοι σε τεστ για χρήση ναρκωτικών. Ο Ποροσένκο αποδέχθηκε όλους τους όρους.

Το γεγονός έχει προκαλέσει έντονο χλευασμό στην Ουκρανία, ειδικά ύστερα από την κυκλοφορία της φωτογραφίας του Ποροσένκο αφού έχει δώσει δείγμα ούρων και δείγμα από τις τρίχες των μαλλιών του.

Ukraine’s President Poroshenko gave blood urine and hair samples in a bid to secure a debate with a comedian. pic.twitter.com/dAsmxw5ynh