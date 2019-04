Ο γενικός γραμματέας του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες πραγματοποίησε σήμερα μια αιφνιδιαστική επίσκεψη στη Λιβύη, σε μια προσπάθεια να πιέσει τις αρχές της χώρας να προωθήσουν τη διαδικασία συμφιλίωσης.

«Μόλις έφτασα στη Λιβύη για να στηρίξω πλήρως μια πολιτική διαδικασία, την οποία θα αναλάβουν οι Λίβυοι, και θα οδηγεί στην ειρήνη, τη σταθερότητα, τη δημοκρατία και την ευημερία για τον λαό της χώρας», έγραψε στο Twitter ο Γκουτέρες.

I have just arrived in Libya, totally committed to support a Libyan-led political process leading to peace, stability, democracy and prosperity for the Libyan people.