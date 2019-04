Η Τουρκία δεν θα κάνει πίσω από τη συμφωνία της να αγοράσει τους ρωσικούς S-400 παρά το πάγωμα της παράδοσης των μαχητικών F-35 από τις ΗΠΑ, δήλωσε ο Μεβλούτ Τσαβούσογλου.

«Η συμφωνία για τους S-400 είναι μία ολοκληρωμένη συμφωνία και δε θα κάνουμε πίσω σε αυτήν», είπε ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών. Ο Τσαβούσογλου βρίσκεται στη Ουάσινγκτον για την επέτειο των 70 χρόνων του ΝΑΤΟ και μίλησε στο φόρουμ ενός think tank.

Την 1η Απριλίου οι ΗΠΑ είχαν ανακοινώσει πως δε θα παραδώσουν μέρος του απαραίτητου εξοπλισμού για τα F-35 ως απάντηση στην αμυντική συμφωνία Τουρκίας- Ρωσίας για το αντιαεροπορικό σύστημα S-400.

Ο Τσαβούσογλου τόνισε πως η χώρα του στράφηκε στην Τουρκία επειδή δεν μπορούσε να αγοράσει το αμερικανικό πυραυλικό σύστημα Patriot και επεσήμανε, χωρίς να το προσδιορίσει πιο συγκεκριμένα, ότι ο Ντόναλντ Τραμπ του είχε πει σε τηλεφωνική συνομιλία τους πως ο Μπάρακα Ομπάμα «έκανε λάθος» να μην πουλήσει τους Patriot στην Άγκυρα.

Ο Τσαβούσογλου τόνισε επίσης πως η συμφωνία για τους S-400 δε σηματοδοτεί κάτι για τις σχέσεις της Τουρκίας με τη Ρωσία.

«Διαφωνούμε σε πολλά με την Ρωσία», είπε ο Τούρκος ΥΠΕΞ και δεσμεύθηκε πως η χώρα του δε θα αναγνωρίσει ποτέ την προσάρτηση της Κριμαίας.

«Συνεργαζόμαστε αλλού με τη Ρωσία. Αλλά αυτό δεν σημαίνει πως υποτιμούμε τη συμμαχία (το ΝΑΤΟ) ή πως συμφωνούμε σε όλα τα ζητήματα με τη Ρωσία. Δεν υπάρχει καμία στροφή στην εξωτερική πολιτική μας», κατέληξε.

The Turkish foreign minister said the S-400 deal did not signal a warning toward Russia.

"We disagree with Russia on many issues," Çavuşoğlu said, pointing to Moscow's "aggression" in the Black Sea and pledging never to recognize Russia's annexation of the Crimean peninsula from Ukraine.

"We have been working with Russia," he said.

"But it doesn't mean that we are undermining the alliance and we agree with Russia on everything. There is no shift on our foreign policy."

U.S. policymakers worry that Russia will obtain data from the F-35s to hone the ability of the S-400 to shoot down Western planes.

Çavuşoğlu said the S-400 system would be separate from NATO infrastructure in Turkey with no linkages to the F-35s.

He also said Turkey has proposed to the United States that they form a technical working group to determine that Russian S-400 missile defense systems do not pose a threat to U.S. or NATO military equipment.

The U.S. administration and Turkey should explain to the U.S. Congress why Ankara had to purchase the S-400 missile system, he also told.

