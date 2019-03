Εννέα από τις νοσοκόμες της μαιευτικής μονάδας ενός νοσοκομείου στο Μέιν είναι ταυτόχρονα έγκυες και μάλιστα αναμένεται να γεννήσουν όλες περίπου την ίδια περίοδο.

Οι νοσοκόμες του Maine Medical Center στο Πορτλαντ θα φέρουν στον κόσμο τα παιδιά τους το διάστημα μεταξύ Απριλίου και Ιουλίου.

«Όταν η καθεμιά από εμάς άρχισε να λέει, "Είμαι έγκυος", νομίζω πως κάθε φορά χαιρόμασταν και περισσότερο με την ανακοίνωση. Στηρίζουμε η μια την άλλη», σχολίασε η νοσοκόμα Εριν Γκρενιερ.

Το νοσοκομείο ανακοίνωσε το ευτυχές γεγονός μέσω ανάρτησης στα social media, όπου συνεχάρη τις μέλλουσες μητέρες. Τις ευχές συνόδευε και μια φωτογραφία με οκτώ από τις εννέα εγκυμονούσες υπαλλήλους να δείχνουν χαρούμενες τις φουσκωμένες κοιλιές τους.

Have you heard about our baby boom? Nine of our labor and delivery nurses (eight are pictured) are due between April and July! Congratulations all! pic.twitter.com/syn4xHbUdv