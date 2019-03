Πυρκαγιά σε έναν πύργο 19 ορόφων ξέσπασε την Πέμπτη, στην εμπορική περιοχή Μπανάνι της πρωτεύουσας του Μπανγκλαντές, Ντάκα.

Η πυρκαγιά ανάγκασε ορισμένους να πηδήξουν από το πολυόροφο κτίριο για να γλιτώσουν, ενώ πολλοί έχουν εγκλωβιστεί, ανακοίνωσαν αξιωματούχοι της αστυνομίας και της πυροσβεστικής υπηρεσίας.

Οι αρχές δεν έχουν αναφερθεί προς το παρόν σε κάποιον αριθμό θανάτων, ενώ έκαναν λόγο για περίπου 10 τραυματίες, οι οποίο έχουν διακομιστεί σε διάφορα νοσοκομεία της πρωτεύουσας.



«Δεκαεννέα μονάδες πυροσβεστών επιχειρούν στην περιοχή. Η πολεμική αεροπορία και το πολεμικό ναυτικό του Μπανγκλαντές μπήκαν και αυτά στη μάχη με τις φλόγες», διευκρίνισε ο Μοχάμαντ Ρούσελ, αξιωματούχος του κέντρου ελέγχου των πυροσβεστών της Ντάκα.

Τα αίτια της πυρκαγιάς παραμένουν προς το παρόν άγνωστα. Εικόνες που αναρτήθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν φλόγες και μαύρο καπνό να βγαίνουν από την πρόσοψη του κτιρίου και ένα πλήθος ανθρώπων να έχει συγκεντρωθεί στον δρόμο μπροστά από αυτό.

