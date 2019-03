Ένα Boeing 787-900 της United Airlines πραγματοποίησε πριν μερικές ώρες αναγκαστική προσγείωση στη Νέα Καληδονία, στον Ειρηνικό Ωκεανό.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, υπήρξαν αναφορές για καπνούς που έβγαιναν από το πιλοτήριο, ενώ έπεσαν και οι μάσκες οξυγόνου στην καμπίνα επιβατών.

Το αεροπλάνο πραγματοποιούσε πτήση από τη Μελβούρνη στο Λος Άντζελες με 256 επιβάτες.

So thankful for a SAFE emergency landing in New Caledonia from Melbourne. Smoke in the cockpit. Waiting for next steps @united #UA99 pic.twitter.com/fEvaqwZK2W