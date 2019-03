Συνολικά 440 επιβάτες έχουν απομακρυνθεί με ασφάλεια από το κρουαζιερόπλοιο Viking Sky, στη θάλασσα της Νορβηγίας.

Δύο ρυμουλκά βρίσκονται δίπλα στο Viking Sky και ετοιμάζονται να το ρυμουλκήσουν προς το λιμάνι του Μόλντε, μεταδίδει το νορβηγικό πρακτορείο ειδήσεων NTB.

Από τους 1.300 επιβαίνοντες στο πλοίο, 915 είναι επιβάτες και 458 μέλη του πληρώματος. Oι επιβάτες απομακρύνονται με ελικόπτερα, καθώς στη θάλασσα υπάρχουν μεγάλα κύματα.

Το κέντρο διάσωσης αναφέρει ότι τα σχοινιά έλξης βρίσκονται στη θέση τους στο πλοίο, οπότε μπορεί να ξεκινήσει η ρυμούλκηση του σκάφους προς το Μόλντε.

Now I've been in some pretty rough seas over the years, but jeez! That takes the biscuit! #VikingCruises https://t.co/p8AtLssTpZ