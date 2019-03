Αίσιο τέλος είχε η επιχείρηση διάσωσης ύστερα από φωτιά κατά την προσγείωση αεροσκάφους στο αεροδρόμιο Μεχαρμπάντ της Τεχεράνης.

Όπως έκανε γνωστό ο επικεφαλής της υπηρεσίας υπηρεσίας Εκτάκτων Περιστατικών του Ιράν και οι 100 επιβαίνοντες απομακρύνθηκαν από το αεροσκάφος χωρίς να σημειωθεί κάποιος τραυματισμός. Η φωτιά βρίσκεται υπό έλεγχο.

#BREAKING: #Iran Air's Fokker 100 (EP-IDG) had emergency landing with its main landing gears not extended in Mehrabad, #Tehran minutes ago. Since 1st March, several experienced maintenance men were dismissed due to lack of budget of #IranAir. It has reduced quality of maintenance pic.twitter.com/UD5ifsZA20