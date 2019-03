Παγκόσμια θλίψη αλλά και οργή έχει πυροδοτήσει η αιματηρή επίθεση σε δύο τεμένη στο Κράιστσερτς της Νέας Ζηλανδίας που στοίχισε τη ζωή σε 49 ανθρώπους με τις χώρες, η μια μετά την άλλη, να καταδικάζουν το συμβάν.

Μουσουλμάνοι πολιτικοί και θρησκευτικοί ηγέτες σε όλη την Ασία εξέφρασαν τον αποτροπιασμό τους για τη σημερινή επίθεση, που πραγματοποιήθηκε στη διάρκεια των προσευχών της Παρασκευής, με την απευθείας μετάδοσή της επίθεσης στα social media από έναν από τους δράστες να έχει εντείνει την οργή.

Σε κατάσταση σοκ βρίσκεται όμως και η μικρή μουσουλμανική κοινότητα της Νέας Ζηλανδίας, καθώς μέχρι τώρα πίστευε ότι ζούσε «στην πιο ασφαλή χώρα του κόσμου».

«Καταδικάζω κατηγορηματικά την τρομοκρατική επίθεση που διαπράχθηκε εναντίον μουσουλμάνων που προσεύχονταν στη Νέα Ζηλανδία και καταριέμαι αυτούς που την διέπραξαν», δήλωσε στο Twitter ο πρόεδρος της Τουρκίας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Πρόσθεσε πως η επίθεση αυτή είναι «ένα νέο παράδειγμα της αύξησης του ρατσισμού και της ισλαμοφοβίας».

«Με αυτή την επίθεση, η εχθρότητα εναντίον του ισλάμ (...) ξεπέρασε τα όρια της ατομικής παρενόχλησης για να φθάσει στο επίπεδο ενός μαζικού φονικού», δήλωσε επίσης ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν σε ομιλία του στην Κωνσταντινούπολη. «Φαίνεται ξεκάθαρα ότι το όραμα του φονιά (...) κερδίζει έδαφος στη Δύση σαν ένας καρκίνος».

On behalf of my country, I offer my condolences to the Islamic world and the people of New Zealand, who have been targeted by this deplorable act - the latest example of rising racism and Islamophobia. — Recep Tayyip Erdoğan (@RT_Erdogan) 15 Μαρτίου 2019





Στην Ουάσινγκτον, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ καταδίκασε τη «φρικτή σφαγή» στα δύο τζαμιά του Κράιστσερτς ενώ ο Λευκός Οίκος έκανε λόγο για «θηριώδη πράξη μίσους». «Τη θερμότερη συμπάθειά μου και τις καλύτερες ευχές μου στον λαό της Νέας Ζηλανδίας μετά τη φρικτή σφαγή στα Τεμένη. Σαράντα εννέα αθώοι άνθρωποι πέθαναν άσκοπα και τόσοι πολλοί ακόμη τραυματίσθηκαν σοβαρά. Οι ΗΠΑ στέκονται στο πλευρό της Νέας Ζηλανδίας για ό,τι μπορούμε να κάνουμε», έγραψε ο Τραμπ στο Twitter.

My warmest sympathy and best wishes goes out to the people of New Zealand after the horrible massacre in the Mosques. 49 innocent people have so senselessly died, with so many more seriously injured. The U.S. stands by New Zealand for anything we can do. God bless all! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 15 Μαρτίου 2019

«Αυτή η πράξη παράλογης βίας εναντίον αθώων στον χώρο προσευχής τους δεν μπορεί να είναι περισσότερο αντίθετη στις αξίες και στην κουλτούρα ειρήνης και ενότητας που η Ευρωπαϊκή Ένωση συμμερίζεται με τη Νέα Ζηλανδία», ανέφερε ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ζαν-Κλοντ Γιούνκερ σε ανακοίνωσή του.

It was with horror and profound sadness that I learnt of the terrorist attack on the #ChristchurchMosque. The European Union will always stand with #NewZealand and against those who heinously want to destroy our societies and our way of life. https://t.co/OPLLbRTg2h — Jean-Claude Juncker (@JunckerEU) 15 Μαρτίου 2019

«Το ΝΑΤΟ βρίσκεται στο πλευρό της φίλης και εταίρου μας Νέας Ζηλανδίας για την υπεράσπιση των ανοικτών κοινωνιών μας και των αξιών που μοιραζόμαστε», έγραψε στο Twitter ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ Γενς Στόλτενμπεργκ.

I strongly condemn the horrific terrorist attack against mosques in Christchurch. My thoughts are with all those who have lost loved ones or been injured. #NATO stands with our friend & partner New Zealand in defence of our open societies & shared values. — Jens Stoltenberg (@jensstoltenberg) 15 Μαρτίου 2019





Η βασίλισσα της Βρετανίας Ελισάβετ, αρχηγός του κράτους της Νέας Ζηλανδίας, εξέφρασε επίσης τη βαθιά λύπη της για τη σημερινή επίθεση. «Εκφράζω τη βαθιά λύπη μου για τα φρικτά γεγονότα που συνέβησαν σήμερα στο Κράιστσερτς. Ο πρίγκιπας Φίλιππος και εγώ στέλνουμε τα συλλυπητήριά μας στις οικογένειες και τους φίλους αυτών που έχασαν τη ζωή τους», αναφέρει σε δήλωσή της η βασίλισσα. «Αποτίω επίσης φόρο τιμής στις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης και τους εθελοντές που παρέχουν υποστήριξη σ' αυτούς που έχουν τραυματισθεί. Αυτή την τραγική στιγμή, οι σκέψεις και οι προσευχές μου πηγαίνουν σε όλους τους Νεοζηλανδούς».

...I also pay tribute to the emergency services and volunteers who are providing support to those who have been injured.



At this tragic time, my thoughts and prayers are with all New Zealanders.



Elizabeth R. (2/2)https://t.co/65pL375hFC — The Royal Family (@RoyalFamily) 15 Μαρτίου 2019

Η πρωθυπουργός της Νορβηγίας Έρνα Σόλμπεργκ κάλεσε σε μάχη εναντίον «όλων των μορφών εξτρεμισμού» μετά την επίθεση αυτή, για την οποία είπε πως θύμισε τις επιθέσεις που πραγματοποιήθηκαν το 2011 από τον εξτρεμιστή δεξιό Νορβηγό Άντερς Μπέρινγκ Μπρέιβικ. «Είναι προφανώς εξαιρετικά θλιβερό. Φέρνει στο νου οδυνηρές μνήμες από τη δική μας εμπειρία της 22ας Ιουλίου, της πιο δύσκολης στιγμής της μεταπολεμικής Νορβηγίας», δήλωσε στο τηλεοπτικό δίκτυο TV2.

Στις 22 Ιουλίου 2011, ο Άντερς Μπέρινγκ Μπρέιβικ είχε σκοτώσει 77 ανθρώπους πυροδοτώντας μια βόμβα στην έδρα της κυβέρνησης στο Όσλο και στη συνέχεια ανοίγοντας πυρ σε συγκέντρωση της νεολαίας του Εργατικού Κόμματος στο νησί Ουτόγια.

«Ελπίζω πως όλοι αυτοί που εμπλέκονται σ' αυτό το έγκλημα θα τιμωρηθούν όπως τους πρέπει», ανέφερε ο ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν σε τηλεγράφημά του προς την πρωθυπουργό της Νέας Ζηλανδίας Τζασίντα Άρντερν, σύμφωνα με την υπηρεσία Τύπου του Κρεμλίνου. «Μια επίθεση εναντίον ειρηνικών προσώπων συγκεντρωμένων για να προσευχηθούν σοκάρει με την ωμότητα και τον κυνισμό της», πρόσθεσε.

«Όλες οι σκέψεις μας για τα θύματα των φρικτών εγκλημάτων εναντίον των τεμενών του Κράιστσερτς στη Νέα Ζηλανδία και για τους συγγενείς τους. Η Γαλλία ορθώνει το ανάστημά της εναντίον κάθε μορφής εξτρεμισμού και δρα με τους εταίρους της εναντίον της τρομοκρατίας στον κόσμο», αντέδρασε στο Twitter ο πρόεδρος της Γαλλίας, Εμανουέλ Μακρόν.

Toutes nos pensées pour les victimes des crimes odieux contre les mosquées de Christchurch en Nouvelle-Zélande et pour leurs proches. La France se dresse contre toute forme d’extrémisme et agit avec ses partenaires contre le terrorisme dans le monde. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) 15 Μαρτίου 2019

«Συμμερίζομαι το πένθος των Νεοζηλανδών για τους συμπολίτες τους που δέχθηκαν επίθεση και σκοτώθηκαν από ρατσιστικό μίσος ενώ προσεύχονταν ειρηνικά στα τζαμιά τους», αναφέρει η γερμανίδα καγκελάριος Άγγελα Μέρκελ σε μήνυμά της στο Twitter που δόθηκε στη δημοσιότητα από τον εκπρόσωπό της.

«Στο όνομα του Ηνωμένου Βασιλείου, τα πιο ειλικρινή συλλυπητήριά μου στους Νεοζηλανδούς μετά την τρομακτική τρομοκρατική επίθεση στο Κράιστσερτς. Οι σκέψεις μου πηγαίνουν σ' αυτούς που επλήγησαν απ' αυτή την ειδεχθή πράξη βίας», ανέφερε η βρετανίδα πρωθυπουργός Τερέζα Μέι σε μήνυμα στο Twitter που εστάλη από την Ντάουνινγκ Στριτ.

On behalf of the UK, my deepest condolences to the people of New Zealand after the horrifying terrorist attack in Christchurch. My thoughts are with all of those affected by this sickening act of violence. — Theresa May (@theresa_may) 15 Μαρτίου 2019





«Καταδικάζουμε κατηγορηματικά αυτού του τύπου τις βίαιες ενέργειες», δήλωσε στους δημοσιογράφους ο πρωθυπουργός της Ινδονησίας Τζόκο Ουιντόντο. «Η κυβέρνηση της Ινδονησίας και εγώ ο ίδιος διαβιβάζουμε τα ειλικρινή συλλυπητήριά μας στα θύματα.

«Ελπίζω πως η κυβέρνηση της Νέας Ζηλανδίας θα συλλάβει αυτούς τους τρομοκράτες και θα κάνει ό,τι είναι απαραίτητο από την άποψη του δικαίου. Η κυβέρνηση θα κάνει ό,τι είναι δυνατόν για να εξασφαλίσει πως οι Μαλαισιανοί που βρίσκονται εκεί είναι ασφαλείς. Οι σκέψεις και οι προσευχές μας πηγαίνουν στα θύματα και τις οικογένειες αυτής της επίθεσης», ανέφερε ο πρωθυπουργός Μαχατίρ Μοχαμάντ στο Facebook.