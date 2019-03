Όλοι οι Αμερικανοί διπλωμάτες που είχαν παραμείνει στην Βενεζουέλα έφυγαν από την χώρα σήμερα, δήλωσε ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάικ Πομπέο.

«Οι Αμερικανοί διπλωμάτες θα συνεχίσουν την αποστολή τους από άλλες τοποθεσίες, από όπου θα συνεχίσουν να βοηθούν στη διαχείριση της ροής της ανθρωπιστικής βοήθειας προς τον λαό και να στηρίζουν τους δημοκρατικούς πρωταγωνιστές που γενναία αντιστέκονται στην τυραννία», είπε ο Πομπέο με ανακοίνωσή του.

All remaining U.S. diplomats in #Venezuela have departed for the time being. We remain firm in our support for Venezuelan people and @jguaido and look forward to returning to a free & democratic Venezuela. #EstamosUnidosVE