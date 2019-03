Η Γκρέτα Θούνμπεργκ, μια 16χρονη μαθήτρια από τη Σουηδία που ενέπνευσε το διεθνές, μαθητικό κίνημα για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, είναι υποψήφια για το φετινό Νόμπελ Ειρήνης.

Η Θούνμπεργκ ήταν εκείνη που εμπνεύστηκε τις σχολικές πορείες για την αφύπνηση απέναντι στην κλιματική αλλαγή, με την πρωτοβουλία της «Παρασκευές για Μέλλον». Πλέον χιλιάδες μαθητές σε 100 διαφορετικές χώρες, βγαίνουν στους δρόμους τις Παρασκευές, ζητώντας άμεσα μέτρα από τις κυβερνήσεις.

Το κίνημά της εξαπλώθηκε αστραπιαία σε χώρες όπως η Γερμανία, το Βέλγιο, η Βρετανία, η Γαλλία, η Αυστραλία και η Ιαπωνία.

Η Θούνμπεργκ προτάθηκε από τρεις Νορβηγούς βουλευτές και, αν κερδίσει, θα γίνει η νεότερη κάτοχος νόμπελ στην ιστορία του θεσμού. Προς το παρόν, το ρεκόρ κατέχει η Μαλάλα Γιουσαφζάι, που είχε τιμηθεί με νόμπελ σε ηλικία 17 ετών.

«Προτείναμε την Γκρέτα Θούνμπεργκ επειδή, αν δεν κάνουμε κάτι για να ανακάψουμε την κλιματική αλλαγή, το κλίμα θα γίνει αιτία για πολέμους, συγκρούσεις και προσφυγικές κρίσεις», εξήγησε ο σοσιαλιστής βουλευτής Φρέντι Αντρέ Όβστεγκαρντ στο γαλλικό πρακτορείο.

«Η Γκρέτα έδωσε το έναυσμα για ένα μαζικό κίνημα που θεωρώ πως αποτελεί σημαντική συνεισφορά στην ειρήνη», πρόσθεσε.

Η έφηβη από τη Σουηδία, που στο προφίλ της στο Twitter περιγράφει τον εαυτό της ως μία «16χρονη ακτιβίστρια του κλίματος με σύνδρομο Άσπεργκερ» διοργάνωσε την πρώτη μαθητική πορεία για το κλίμα, τον περασμένα Αύγουστο, μπροστά από το σουηδικό κοινοβούλιο.

Από τότε, χάνει μαθήματα τις περισσότερες Παρασκευές, δίνοντας το παρών στις καθιερωμένες πορείες. Η Θούνμπεργκ μίλησε για τον κίνδυνο της κλιματικής αλλαγής και στο φόρουμ των Ηνωμένων Εθνών για την κλιματική αλλαγή, τον Δεκέμβριο στην Πολωνία, αλλά και τον Ιανουάριο στο Οικονομικό Φόρουμ του Νταβός.

«Πρέπει να αναγνωρίσουμε πως έχουμε αποτύχει», είπε μιλώντας στους ηγέτες του κόσμου στο Νταβός.

“Our house is on fire.”

