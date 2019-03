Περισσότεροι από πέντε μαθητές έχουν χάσει τη ζωή τους μετά από πυροβολισμούς που σημειώθηκαν σε σχολείο στο Σάο Πάολο της Βραζιλίας, σύμφωνα με τα διεθνή ΜΜΕ.

Οι αρχικές αναφορές των ΜΜΕ έκαναν λόγο για τουλάχιστον πέντε μαθητές και έναν ενήλικα ανάμεσα στα θύματα.

Το τηλεοπτικό δίκτυο Globo κάνει λόγο για δύο νεαρά άτομα να εισέρχονται στο κτίριο και να πυροβολούν με τον αριθμό των νεκρών να ανέρχεται συνολικά στους οκτώ.

#BREAKING Eight dead in Sao Paulo #Brazil school shooting, including five children pic.twitter.com/TlQSp5iByN