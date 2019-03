Στο σημείο της συντριβής του αεροσκάφους της Ethiopian Airlines βρέθηκαν σήμερα το μεσημέρι τα μαύρα κουτιά του αεροσκάφους που αναμένεται να ρίξει φως στα αίτια της πολύνεκρης αεροπορικής τραγωδίας.

Η κρατική τηλεόραση της Αιθιοπίας μετέδωσε ότι εντοπίστηκε το μαύρο κουτί του μοιραίου αεροσκάφους Boeing 737 MAX 8.

Την είδηση μεταδίδουν με έκτακτο όλα τα διεθνή πρακτορεία.

BREAKING: Ethiopian state-affiliated broadcaster reports that black box from crashed plane has been recovered.