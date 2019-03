Ένα ζευγάρι από το Ιράν συνελήφθη επειδή αρραβωνιάστηκαν δημοσίως σε ένα εμπορικό κέντρο μπροστά στο πλήθος που τους χειροκροτούσε.

Το βίντεο με την πρόταση γάμου στην πόλη Αράκ έγινε viral στα social media και τους δείχνει να στέκονται όρθιοι μέσα σε έναν κύκλο από ροδοπέταλα.

Αφού η γυναίκα λέει το «ναι», στη συνέχεια φαίνεται να αγκαλιάζει τον σύντροφό της με όσους βρίσκονταν εκεί να φωνάζουν και να χειροκροτούν με ενθουσιασμό.

📹 Man publicly proposes to woman at shopping mall in Arak, central #Iran

Both arrested for "marriage proposal in contradiction to islamic rituals... based on decadent Western culture," then released on bail pic.twitter.com/eKdlNX9Bte