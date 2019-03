Η φωτογραφία ενός καθηγητή Μαθηματικών που κρατά στην αγκαλιά του το μωρό ενός φοιτητή του, στη διάρκεια του μαθήματος, έχει γίνει viral στα social media συγκεντρώνοντας δεκάδες θετικά σχόλια για την πρωτοβουλία του.

Ο Γουέιν Χάειρ, πατέρας της μικρή Ασάτα, την είχε πάρει μαζί του στο μάθημα επειδή δεν μπορούσε να βρει νταντά να την κρατήσει.

Student came to class today with his child due to no babysitter or anybody to watch her while he was in class.

My professor NATHAN ALEXANDER said “I’ll hold her so you can take good notes!” #HBCU #morehouse #Respect pic.twitter.com/oogIqetseS