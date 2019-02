View this post on Instagram

❗Шокирующие видео «Китовой Тюрьмы» с коптера ⠀ (English below) ⠀ 🥶Это видео наглядно показывает в каких условиях томятся 11 косаток и 87 белух. По недавним фото с проверки на коже множества животных видны следы обморожения. Один из младших косаток - самец Кирилл в критическом состоянии. Если в ближайшее время не предпринять никаких мер (минимум - это утепление, постоянное поддерживание плюсовой температуры и расширение пространства для косаток) - он погибнет! ⠀ ❗Бухта полностью покрыта льдом, при этом в следственных органах уверяют, что животным ничего не угрожает. Как это возможно? Куда они смотрят?! Чьи доводы принимают? Что должно произойти, чтобы животным наконец начали помогать? Неужели кто-то должен погибнуть, чтобы дело сдвинулось с мертвой точки? ⠀ ✍🏻Несколько дней назад мы просили вас отправлять письма в органы, сегодня просим оставлять комментарии о Китовой тюрьме под постами на страницах Генпрокуратуры, Следкома и губернатора Приморского края - Олега Кожемяко ▶ @genprocrf @sledcom_rf @kozhemiako.oleg ⠀ Оставляйте много комментариев с просьбой немедленно вмешаться в ситуацию! Киты не могут больше ждать! Они замерзают! ⠀ ❗Также просим продолжать подписывать петицию на РОИ - вчера мы собрали ещё 1000 голосов! Не останавливайтесь! Мы должны спасти китов! ⠀ 📷 Благодарим за фото: @ccic77 👇👇👇👇👇👇