Δικαιοσύνη ζητούν σχεδόν 5.000 άνθρωποι που συμμετείχαν στην «Πορεία για την Αξιοπρέπεια» στο Νέο Δελχί.

Χιλιάδες άνθρωποι, διέσχισαν χιλιάδες χιλιόμετρα για να φτάσουν στην πρωτεύουσα, από κάθε γωνιά της Ινδίας και να καταγγείλουν τους βιασμούς που υπέστησαν οι ίδιοι ή μέλη της οικογένειάς τους

Η Τέτζου Μπάι, η νύφη της οποίας έπεσε θύμα βιασμού πέρσι, περπατούσε επί έναν μήνα για να διαδηλώσει σήμερα στο Νέο Δελχί. Η ίδια, ο γιος της και η σύζυγός του –το θύμα– αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν το χωριό τους, στο κρατίδιο Μάντια Πραντές, αφού η νεαρή γυναίκα κατηγορήθηκε ότι "προκαλούσε" τους άνδρες, όταν έλειπε ο σύζυγός της.

An estimated 99 percent of rape and sexual assault cases in India go unreported. But survivors across the country joined @Dignity_March to end the unfair shaming they’ve faced and shift focus to reducing #sexualviolence and its harms. #ShametoSupport https://t.co/i9U21CflX7

Ο δράστης του βιασμού παραμένει ακόμη ελεύθερος αλλά το θύμα του στιγματίστηκε για πάντα. «Οι χωριανοί μας εξοστράκισαν» είπε η Μπάι.

Ο σύζυγος της νεαρής γυναίκας, ο Κανουάρ Λάι, είπε ότι ο βιαστής μπήκε μια νύχτα στο σπίτι τους, την βίασε και την απείλησε να μην πει τίποτα σε κανέναν. «Υποσχέθηκα να αγωνιστώ για αυτήν», είπε.

Μετά τον αποτροπιασμό που προκάλεσε διεθνώς ο ομαδικός βιασμός και η δολοφονία μιας φοιτήτριας, μέσα σε ένα λεωφορείο το 2012, οι πολιτικοί υποσχέθηκαν ότι θα γίνουν αλλαγές στον νόμο. Όμως σε πολλές περιπτώσεις, τα θύματα εξακολουθούν να διασύρονται και να κατηγορούνται.

We stand in solidarity with all survivors of #sexual violence who came together to break the silence and stigma around rape & violence against #women at the @Dignity_March. Your infallible courage & fearlessness is inspiring to say the least. #ShameToSupport @AmitabhBehar pic.twitter.com/S4JWNiwacE