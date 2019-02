Την άρση της θανατικής καταδίκης αποφάσισε η Πολιτεία του Τέξας για έναν κρατούμενο ο οποίος πάσχει από νοητική υστέρηση.

Η Πολιτεία του Τέξας δεν μπορεί να εκτελέσει έναν Αφροαμερικανό κρατούμενο, ο οποίος καταδικάστηκε σε θάνατο για τη δολοφονία ενός υπαλλήλου παντοπωλείου το 1980, όπως αποφάσισε σήμερα το Ανώτατο Δικαστήριο, συμπεραίνοντας ότι πάσχει από νοητική υστέρηση.

Sharon Keller-led Texas Court of Criminal Appeals threatens the rule of law with its "disturbing disregard" for the Supreme Court's decision in the case of Harris County killer Bobby Moore. https://t.co/W6UenrPd2r via @houstonchron