Ο Ρότζερ Γουότερς των Pink Floyd κατέκρινε με τον εντονότερο τρόπο την συναυλία Venezuela Live Aid που θα γίνει για τη συγκέντρωση πόρων με σκοπό την προώθηση ανθρωπιστικής βοήθειας στη Βενεζουέλα.



Μάλιστα, χαρακτήρισε την επικείμενη συναυλία ως απόπειρα των ΗΠΑ να αμαυρώσουν την εικόνα της σοσιαλιστικής κυβέρνησης της χώρας.

Ο δισεκατομμυριούχος Ρίτσαρντ Μπράνσον στηρίζει τη συναυλία Venezuela Live Aid που θα δοθεί την Παρασκευή στην πόλη Κουκούτα της Κολομβίας, πάνω στα σύνορα των δύο χωρών.



Στόχος είναι να συγκεντρωθούν 100 εκατομμύρια δολάρια για τρόφιμα και φάρμακα για τους Βενεζουελάνους που αντιμετωπίζουν σοβαρές ελλείψεις.

Οι τραγουδιστές Αλεχάντρο Σανς, Νάτσο, Λουίς Φόνσι και Μαλούμα έχουν επιβεβαιώσει ότι θα εμφανιστούν σε αυτή τη συναυλία.



Ο Μανού Τσάο όμως, το όνομα του οποίου είχε επίσης ακουστεί, διέψευσε ότι σκοπεύει να τραγουδήσει στην εκδήλωση που παραπέμπει στην παγκοσμίου βεληνεκούς Live Aid που είχε οργανώσει το 1985 ο Μπομπ Γκέλντοφ για να συγκεντρώσει χρήματα για την Αιθιοπία.

«Δεν έχει καμία απολύτως σχέση με ανθρωπιστική βοήθεια» τόνισε ο 75χρονος Γουότερς σε ένα βίντεο που αναρτήθηκε σε ιστοτόπους κοινωνικής δικτύωσης. «Έχει σχέση με τον Ρίτσαρντ Μπράνσον... που υιοθέτησε αυτό που λένε οι ΗΠΑ ότι ,αποφασίσαμε να καταλάβουμε τη Βενεζουέλα, για κάποιους λόγους», πρόσθεσε.

Ένας εκπρόσωπος της εταιρείας Virgin σε ανακοίνωσή του υποστήριξε πάντως ότι η εκδήλωση που προγραμματίζει ο Μπράνσον «δεν είναι μια πολιτική δήλωση και οι ΗΠΑ δεν εμπλέκονται ουδόλως» σε αυτήν.

Η Ουάσινγκτον στηρίζει ανοιχτά τον ηγέτη της αντιπολίτευσης Χουάν Γκουαϊδό, τον οποίο αναγνωρίζει ως νόμιμο πρόεδρο της Βενεζουέλας. Η αντιπολίτευση σχεδιάζει να προωθήσει το Σάββατο στο έδαφος της Βενεζουέλας τα είδη πρώτης ανάγκης που έχουν σταλεί σε γειτονικές χώρες – ένα μεγάλο μέρος φυλάσσεται σε αποθήκες στην Κουκούτα – παρά την άρνηση του προέδρου Νικολάς Μαδούρο να την δεχτεί.

Ο Γουότερς, ο βασικός συνθέτης του βρετανικού ροκ συγκροτήματος, υποστήριξε ότι η ανθρωπιστική βοήθεια αποτελεί τμήμα της προσπάθειας των ΗΠΑ να παρουσιάσουν μια ψευδή εικόνα για τη Βενεζουέλα ώστε να δικαιολογήσουν την αλλαγή του καθεστώτος.

The Red Cross and the UN, unequivocally agree, don’t politicize aid. Leave the Venezuelan people alone to exercise their legal right to self determination. pic.twitter.com/I0yS3u75b6